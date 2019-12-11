تيسمسيلت : مترشحو مسابقة مديرية التربية يرفضون إجراء الإختبارات الكتابية في ولاية تيارت !

وجد زهاء 4000 ممتحنا في مسابقة على أساس الامتحانات على 12 منصبا ماليا لرتبة عون إدارة وعون إدارة رئيسي وملحق للإدارة أنفسهم ضحايا لمخالفة تشريعات ومراسيم تنفيذية.

وعلى عكس ماجاء في نص المادة رقم 06 من المرسوم رقم 12 – 194 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات المهنية في المؤسسات والادارات العمومية.

والمشيرة بعبارات صريحة أنه: بإستثناء المسابقات ذات البعد الوطني، تجري المسابقات والفحوص المهنية على مستوى الولاية.

حيث يوجد منصب العمل المراد شغله، تقرر تنظيم امتحانات مسابقة الرتب المذكورة أعلاه على مستوى جامعة التكوين المتواصل لولاية تيارت بعد رفض مركز تيسمسيلت إستقبال المترشحين لضعف التأطير.

وأفاد مفتشون أن القطاع في سابقة من نوعها ضرب عرض الحائط المادة 03 من ذات المرسوم التي تفرض على الإدارة العمومية التوظيف عن طريق المسابقة على اساس “الشهادات”.

بدل الامتحانات حال أحصت الإدارة أعوانا متعاقدين في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني أو الادماج الاجتماعي المستوفية في مؤهلاتهم الشروط المطلوبة للوظائف المعلن عنها.

يضيف المتحدثون لـ “النهار أونلاين” لقد أعتدي على حصة أخرى لحاملي الشهادات وعقود التشغيل من مستخدمي القطاع بتحرير ارسالية رسمية لمديرية الوظيفة العمومية.

والتي تفيد بتوفر كافة التوصيات التي تسمح له تنظيم المسابقة على اساس الامتحانات لاعلى أساس الشهادات وهذا مايطرح سؤالا مختصرا حول موقع حاملي العقود من هذا التصريح !؟

وقال مترشحون لـ “النهار أونلاين” أن زملاءهم المقيمين في تخوم أقصى إقليم الولاية سيلتحقون بحملة مقاطعة الامتحانات مع مراسلة المصالح الوصية والمختصة للتحقيق في هذه الممارسات المخالفة للتشريع و استدراك الوضع تفاديا لإبطال المناصب .