تيسمسيلت.. مدير الادارة المحلية يمثل أمام المحكمة في قضية اصدار شيك بدون رصيد

فتحت اليوم، محكمة الجنح في تيسمسيلت قضية مدير الادارة المحلية المتابع فيها باصدار شيك بدون رصيد.

ناقشت محكمة وقائعا عرض في موضوعها مسير حظيرة الولاية وثائقا رسمية صادرة عن المركز الوطني للصكوك لبريد الجزائر وفاتورة وشيكا يعود لمدير الإدارة المحلية بمبلغ قدره 1.162.717.92 دج يمثل قيمة 50 وصل بنزين موّن مركبات الحظيرة لفترة 07 اشهر بداية من جوان سنة 2017 إلى غاية ديسمبر من ذات السنة بحسب ماجاء في إدعاء الضحية.

ويعود تاريخ الخصومة إلى شهر أفريل من السنة الجارية مع عرض المتهم مبلغ الدين على شيك لفائدة مسير الحظيرة بغرض تصفية القيمة المالية التي تكفّل هذا الأخير بتسديدها على مرحلتين في وقت سابق نتيجة اتفاق ودي تم بينهما وبين مسير محطة للوقود لتغطية احتياجات المديرية مع بداية أزمة نفاذ دفاتر البنزين، حيث استلم السيد بريك قدور الضحية الشيك بتاريخ 14 أفريل 2019 وحررت مصالح بريد العاصمة بتاريخ 11 جوان 2019 شهادة عدم دفع لعجز الرصيد رفعها مرفقة بعصبة من الوثائق أمام النيابة لتحريك دعوى ضد مديره بعد فشل مساعي التسوية الودية.

ويضيف مسير الحظيرة متحدثا لـ “النهار أونلاين” أنه تعرض للعديد من المضايقات الكيدية لجره إلى سحب الشكوى والتستر عن القضية وعدد من الملفات التي سيطرحا أمام العدالة تتعلق بإساءة استغلال السلطة وتبديد المال العام.