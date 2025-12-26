تيسمسيلت.. مشاريع تغطية المناطق النائية بشبكتي الهاتف النقال والإنترنت

تواصل المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع متعامل الهاتف النقال أوريدو وبمرافقة السلطات المحلية، تنفيذ عملية اختيار المواقع المخصصة لتجسيد مشروع تغطية المناطق النائية بشبكتي الهاتف النقال والإنترنت، وذلك في إطار برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين التغطية لفائدة 95 دوارًا موزعة عبر إقليم بلديات الولاية، من خلال إنجاز محطات جديدة للهاتف النقال، بما يساهم في فك العزلة الرقمية عن سكان المناطق الريفية وتعزيز الاندماج في الخدمات الاتصالية الحديثة.

وفي هذا السياق، تواصلت الخرجات الميدانية لتحديد الأوعية العقارية المناسبة لإنجاز هذه المحطات، حيث شملت العملية بلدية سيدي العنتري، التي تم بها اختيار مواقع مخصصة لتغطية عدة دواوير، من بينها: أولاد بن عودة، سيدي سعيد، الشعايبية، الكرابعة، الحشم، سيدي الميسوم، أولاد بن شهرة، أولاد قويدر، قدال، والموامزة.

ومن المرتقب أن تتواصل الخرجات الميدانية خلال الأيام المقبلة، وفق برنامج مسطر من طرف متعامل أوريدو، ليشمل دواوير بلديات أخرى عبر الولاية، إلى غاية استكمال تحديد جميع المواقع المبرمجة لإنجاز محطات الهاتف النقال ضمن هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نوعية الخدمة وتقليص الفجوة الرقمية بالمناطق النائية.