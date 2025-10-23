تيسمسيلت.. مشروع حيوي لتدعيم الأمن المائي انطلاقًا من سد دردر

في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي العيون واليوسفية، تتواصل أشغال إنجاز قناة جديدة للمياه الصالحة للشرب بقطر 630 ملم. تهدف إلى تعزيز قدرات التزويد وضمان تدفق كافٍ ومنتظم للمياه لفائدة سكان المنطقة، انطلاقا من سد دردر بولاية عين الدفلى.

وكانت هذه العملية محل متابعة ميدانية من طرف إطارات ديوان والي الولاية. تنفيذا لتعليمات والي تيسمسيلت السيد بوزايد فتحي، التي تشدد على ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع قيد الإنجاز. والوقوف على وتيرة تقدم الأشغال بما يضمن احترام آجال التنفيذ. وتحسين نوعية الخدمة العمومية المقدّمة للمواطن.

هذا المشروع الحيوي يعَدُّ خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي بالولاية وضمان تزويد السكان بكميات كافية من المياه، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال المواسم الجافة.