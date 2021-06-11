تيسمسيلت..مصرع خمسيني اثر جريمة قتل بدوار سيدي ميسوم
لقي خمسيني مصرعه، اليوم الجمعة، بعد حدوث مناوشات مع الجاني بدوار سيدي ميسوم ببلدية سيدي العنتري بولاية تيسمسيلت.
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لقي خمسيني مصرعه، اليوم الجمعة، بعد حدوث مناوشات مع الجاني بدوار سيدي ميسوم ببلدية سيدي العنتري بولاية تيسمسيلت.
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