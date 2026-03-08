تيسمسيلت.. معالجة 179 قضية وتقديم 203 شخص أمام العدالة خلال شهر

كشفت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت عن حصيلة نشاطاتها في مجال مكافحة الجريمة خلال شهر فيفري 2026، حيث تمكنت من معالجة 179 قضية تتعلق بمختلف قضايا القانون العام، تورط فيها 203 أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت الحصيلة أن أغلب القضايا المسجلة تعلقت بالجرائم الماسة بالممتلكات. والتي بلغ عددها 48 قضية، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص بـ37 قضية. ثم الجرائم المرتكبة ضد الشيء العمومي بـ25 قضية.

كما سجلت المصالح ذاتها 54 قضية مرتبطة باستهلاك وترويج المخدرات، تورط فيها 93 شخصاً. حيث تم حجز 841.5 غرام من الكيف المعالج، و1064 مؤثراً عقلياً، إضافة إلى 1 غرام من الكوكايين.

وفيما يخص الجرائم السيبرانية، تم تسجيل 12 قضية تورط فيها 8 أشخاص. ما يعكس يقظة المصالح الأمنية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، سواء التقليدية أو الإلكترونية.

كما تضع مصالح أمن ولاية تيسمسيلت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17. إضافة إلى صفحتها الرسمية عبر فايسبوك “شرطة تيسمسيلت” وتطبيق “ألو شرطة”. للتبليغ والتواصل مع المصالح الأمنية.