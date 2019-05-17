تيسمسيلت.. معرض حول حصن “تازا” في برج الأمير عبد القادر

افتتح سهرة أمس بدار الشباب لمدينة برج الأمير عبد القادر في تيسمسيلت معرض يسلط الضوء على كنوز المعلم الأثري لحصن “تازا”.

المعرض تحت شعار “تازا حصن إقليمي و موقع أثري”.

و يشمل هذا المعرض المنظم بمبادرة من مديرية الثقافة في إطار إحياء شهر التراث عرض لملصقات و صور فوتوغرافية لأهم المكتشفات التي تمت بحصن تازا.

الذي شكل أحد قلاع مقاومة الأمير عبد القادر ضد الجيش الإستعماري الفرنسي منها قطع نقدية ومصباحان فخاريان وخزفيان.

صنعت في القرنين 12 و13 الميلادي إضافة إلى أسلحة تعود لحقبة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

كما تعرض ضمن هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام صور و نتائج أعمال الترميم و الحفظ لمجموعة من مكتشفات الحصن.

والتي جسدت من قبل طلبة معهد الآثار لجامعة الجزائر 2 من 2004 إلى 2018 على غرار جرة عملاقة تعود لفترة الأمير عبد القادر.

كما خصصت لوحات تشمل أهم المعلومات التاريخية الخاصة بحصن تازا و كذا عمليات الحفريات التي تجسد كل سنة بهذا الموقع الأثري تحت إشراف أستاذ الآثار بجامعة الجزائر 2 عز الدين بويحياوي رفقة مجموعة من الطلبة.

وتيح هذا المعرض للجمهور أيضا فرصة الإطلاع على أهم الكتب التي تناولت تاريخ حصن الأمير عبد القادر منها “المرشد الأنيس إلى تاريخ و آثار عاصمة الونشريس” للمختص في علم الآثار الدكتور دحدوح عبد القادر و”مختصر تاريخ تيسمسيلت من خلال المواقع الأثرية”.