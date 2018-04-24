تيسمسيلت.. ملتقى وطني حول التراث الثقافي والتنمية الاقتصادية بالجزائر غدا

سيشكل التراث الثقافي ودوره في التنمية الاقتصادية بالجزائر…الواقع والآفاق محور ملتقى وطني ستنطلق أشغاله غدا بتيسمسيلت.

الملتقى المنظم بمبادرة من دار الثقافة “مولود قاسم نايت بلقاسم” لتيسمسيلت بالتعاون والمركز الجامعي لتيسمسيلت في إطار إحياء شهر التراث.

وسيتم التطرق لمحاور تتعلق ب”التراث الثقافي ومقومات الجذب السياحي”.

و”واقع وآفاق الاستغلال الاقتصادي للموروث الثقافي بالجزائر” وآليات الاستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي” .

إلى جانب “تجارب عالمية في مجال الأستغلالالاقتصادي للتراث الثقافي” و”النصوص القانونية والأستغلال الاقتصادي للتراث الثقافي ببلادنا”.

و”التراث الثقافي لولاية تيسمسيلت ومقومات الجذب السياحي” .

وسيشارك في تأطير هذا اللقاء الذي يدوم يومين أساتذة من عدة جامعات بالوطن وباحثين في التراث الثقافي وعلم الآثار.

وسيتم بالمناسبة تنظيم ورشات تناقش مواضيع ذات صلة بالتراث الثقافي وعلاقته بالتنمية الإقتصادية والبعد الإقتصادي للتراث المادي واللامادي بالجزائر .