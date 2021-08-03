تيسمسيلت: منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من الدخول للإدارات العمومية

أعلمت ولاية تيسمسيلت، موظفي الإدارات العمومية، إنه وفي اطار تطبيق التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، لن يسمح ابتداء من يوم الأحد القادم لأي موظف لا يحمل البطاقة الصحية للتلقيح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى أي إدارة عمومية.

وأضافت مصالح الولاية، عبر بيان لها، إن كل موظف لا يحمل البطاقة الصحية للتلقيح ضد كورونا، لن يسمح له بالدخول إلى أي إدارة عمومية، ويعتبر في حالة غياب غير مبرر وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.