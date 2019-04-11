تيسمسيلت : مواطنو ومنتخبو العيون يلتفون حول مطلب رحيل رئيس البلدية

إلتحقت القرى والدواويرالتابعة لبلدية العيون كـ”مقيصبة” و”سلمانة” بموجات الاحتجاج التي أثارها منذ أشهر مئات المواطنين وأعضاء من المجلس الشعبي البلدي.

كتِلك التي نُظمت بتاريخ 16 فيفري وطالب المحتشدون فيها وضع حد للتماطل في تسوية ملف تجزئة القطع الارضية الموجهة للسكن.

ولحقتها وقفة بتاريخ 06 مارس وأخرى بتاريخ 09 أفريل جمعت المحتجين على حتمية حل المجلس الشعبي البلدي وتنحية رئيسه.

وإنّظم إلى هذا “الحراك المحلي” أفراد من المجتمع المدني وممثلون عن تنسيقة الأراضي أبدوا سخطا كبيرا من واقع التنمية في البلدية.

والفشل في التعامل مع مشاكل سكان الارياف .