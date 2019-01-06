تيسمسيلت.. نفوق 30 رأسا من الغنم بسبب الحمى القلاعية 

تسبب داء الحمى القلاعية في نفوق 30 رأسا من الغنم بمنطقة “الفرشة” ببلدية برج الأمير عبد القادربولاية تيسمسيلت.

وأوضحت المفتشية الولائية للبيطرة، أن هذا العدد من رؤوس الغنم النافقة قد سجل داخل مستثمرة فلاحية خاصة وذلك من مجموع 50 رأس غنم أصيب بهذا الداء.

قد تدخلت المصالح البيطرية بالولاية لعزل بقية الرؤوس المصابة.

وبغية وقاية رؤوس الماشية المتواجدة بمحيط المستثمرة المذكورة قامت ذات المصالح بتلقيح حوالي 4 آلاف رأس من الغنم ضد مرض الحمى القلاعية.

وذكرت ذات المفتشية بأنه تم مؤخرا اتخاذ قرارا ولائيا يقضي بغلق الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي بالولاية.

كما تم كذلك منع تنقل الماشية من داخل وخارج الولاية ما عدا تلك الموجهة الى المذابح.