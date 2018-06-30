تيسمسيلت.. هاشتاغ “كُلّنا الحارس كُلّنا بن _عودة” يصنع الحدث عبر الفايسبوك

أطلقه نُشطاء دعماً وتكريما لأمانته في حماية المِلك العام

تداول على نطاق واسع مستخدمو شبكة التواصل ” الفيسبوك” هاشتاغ ضِمن حملةِ دعمِ ومساندةِ حارس إقامة مديرة التربية لولاية تيسمسيلت،

بعد بث قضيته على “النّهار” وتحولت عبارة “كلنا الحارس كلنا بن عودة” إلى عنوانٍ كبيرٍ نجح من خلاله المدونون في إبراز “حمدي بن عودة” الحارس كأيقونة للموظف الصادق والشجاع،

وشد الكثير منهم انتباههم لدوره في استرجاع أثاثٍ وأجهزة عمل اختفت من إقامة المديرة بعد جهرِهِ بشهادةٍ في القضية أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية.

وفي أولِ رد فِعلٍ قال أعضاء من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أن مكتبهم سيشرع بداية من هذا الأحد في وضع الخطوط العريضة لهذا الملف وتبني خطوةٍ لتقديمه على طاولة الوزارة الوصية.