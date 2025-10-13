تيسمسيلت: وزير الأشغال العمومية يعاين مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 120

يواصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية تيسمسيلت.

خصِّصَ يومها الأول لمعاينة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 120 الرابط بين بلدية العيون وحدود ولاية الجلفة، على مسافة تقدّر بـ22 كيلومتراً.

وكان في استقبال الوزيرِ، والي الولاية، بوزايد فتحي، مرفوقاً بـرئيس المجلس الشعبي الولائي، وممثل وسيط الجمهورية المحلي. إلى جانب السلطات العسكرية والأمنية، وإطارات القطاع والولاية، فضلاً عن حضور واسع لوسائل الإعلام المحلية والوطنية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مسعى القطاع لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع القاعدية وتحسين شبكة الطرق الوطنية. بما يسهم في تعزيز الربط بين الولايات المجاورة ودعم الحركية الاقتصادية والتنموية في المنطقة.