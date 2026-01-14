تيسمسيلت.. وضع مطعم مدرسة هواري بومدين ببلدية العيون حيز الخدمة

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس وتعزيز التكفل الاجتماعي بالتلاميذ، تم وضع مطعم مدرسة هواري بومدين الابتدائية ببلدية العيون حيّز الخدمة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات والي ولاية تيسمسيلت، بوزايد فتحي، الهادفة إلى تعميم المطاعم المدرسية عبر مختلف المؤسسات التربوية، لا سيما في الطور الابتدائي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، من خلال ضمان توفير وجبات ساخنة ومتوازنة لفائدة التلاميذ. خاصة القادمين من مناطق بعيدة أو من عائلات معوزة، بما يسهم في تحسين تركيزهم ورفع مردودهم الدراسي.

وقد جهِّز المطعم المدرسي الجديد بكافة المعدات والتجهيزات الضرورية، إلى جانب توفير مستلزمات الطبخ وشروط النظافة والسلامة الصحية. فضلًا عن تسخير اليد العاملة المؤهلة لضمان سير عملية الإطعام في أحسن الظروف. كما تم الحرص على احترام المعايير المعتمدة في تحضير الوجبات وتوزيعها، بما يكفل تقديم خدمة نوعية للتلاميذ.

وينتظر أن يسهم هذا المرفق التربوي في تخفيف الأعباء عن الأولياء، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. في ظل مساعي السلطات المحلية للارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين البيئة المدرسية عبر مختلف بلديات الولاية.

ويعدّ فتح هذا المطعم خطوةً إضافيّةً ضمن برنامج دعم المطاعم المدرسية، الذي يهدف إلى ضمان الإطعام اليومي للتلاميذ وتحسين ظروف استقبالهم داخل المؤسسات التعليمية، بما يعكس التزام الدولة بمرافقة الأسرة المدرسية وتوفير مناخ ملائم للتحصيل العلمي.