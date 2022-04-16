تيسمسيلت.. وفاة ستينية واصابة آخر في حادث مرور

لقيت امرأة تبلغ من العمر 65 سنة مصرعها، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة قرب مفترق الطرق تمزلايت في تيسمسيلت.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في حدود الساعة 11:35 الأزهرية بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة.

وذلك قرب مفترق الطرق تمزلايت من اجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة اين تم تسجيل وفاة انثى 65سنة في عين مكان.

بالإضافة الى إصابة شخص 37 سنة اصابات خطيرة، ليتم اسعافه في عين المكان وتحويله الى العيادة متعددة الخدمات لبلدية الازهرية.

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