تيسمسيلت.. وفاة ستينية واصابة آخر في حادث مرور
لقيت امرأة تبلغ من العمر 65 سنة مصرعها، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة قرب مفترق الطرق تمزلايت في تيسمسيلت.
هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في حدود الساعة 11:35 الأزهرية بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة.
وذلك قرب مفترق الطرق تمزلايت من اجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة اين تم تسجيل وفاة انثى 65سنة في عين مكان.
بالإضافة الى إصابة شخص 37 سنة اصابات خطيرة، ليتم اسعافه في عين المكان وتحويله الى العيادة متعددة الخدمات لبلدية الازهرية.
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تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت. من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة ينحدرون من ولاية مجاورة بالغرب الجزائري يحترفون النصب والاحتيال.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر للنهار فإن عملية توقيف المتهمين الثلاث. جاءت على إثر معلومات أولية استغلتها عناصر الشرطة. تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع سلع مغشوشة متمثل في معدن أصفر مغشوش.
كما تم توقيف سيارة سياحية من نوع 607 بوسط المدينة على متنها ثلاثة أشخاص. وبعد تفتيشهم ضبط بحوزتهم على كمية من المعدن الأصفر .تمثلت في 09 خواتم و و04 أصاور و04 قطع صغيرة. حيث تم فتح تحقيق في القضية وبعد عرض الكمية المحجوزة من المعدن الأصفر.
بالإضافة الى ذلك، وللتأكد من مدى سلامتها على حرفي في صناعة المجوهرات تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
نتيجة لذلك تم استرجاع 05 قطع أسوار مجزئة من أحد بائعي المجوهرات الذي وقع ضحية النصب والاحتيال من قبل هذه العصابة. التي تحترف النصب والاحتيال عن طريق استعمال مادة الرصاص وشرط تلحيم خاص بالمعدن الأصفر لإيهام الضحايا أنها حلي خالص.
بالإضافة الى استعمال فتاة تقوم بعملية البيع لإبعاد الشبهة لدى تجار المجوهرات وتسهيل عملية البيع.
حيث كانت الفتاة توهم ضحاياها بأنها بحاجة ماسة للمال من أجل أجراء عملية جراحية لوالدتها المريضة. وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت والذي أودعهم الحبس المؤقت.