تيسمسيلت: وفاة شخصين في انفجار عجلة مطاطية لشاحنة

لقي شخصين حتفهما اليوم الإثنين إثر انفجار عجلة مطاطية لشاحنة من نوع chacman، بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجل حادث انفجار عجلة مطاطية لشاحنة في حدود الساعة 12و 30 دقيقة. حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحي 168 مسكن بلدية تيسمسيلت من أجل حادث يتمثل في إنفجار عجلة مطاطية لشاحنة. كما توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان. اين تم تسجيل وفاة شخصين 72 سنة و 56 سنة تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث تيسمسيلت

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تيسمسيلت.. وفاة ستينية واصابة آخر في حادث مرور

كما لقيت إمرأة تبلغ من العمر 65 سنة مصرعها، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة قرب مفترق الطرق تمزلايت في تيسمسيلت.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في حدود الساعة 11:35 الأزهرية بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة.

وذلك قرب مفترق الطرق تمزلايت من اجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة اين تم تسجيل وفاة انثى 65سنة في عين مكان.

بالإضافة الى إصابة شخص 37 سنة اصابات خطيرة، ليتم اسعافه في عين المكان وتحويله الى العيادة متعددة الخدمات لبلدية الازهرية.

وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

كما لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 166 آخرون في حوادث مرور، وقعت في عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم الاثنين، فإن أن عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 7 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) داخل مسكنهم العائلي الكائن بالحي المسمى الدالية ببلدية و دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.

وفي سياق جهود محاربة مختلف الحرائق قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر.