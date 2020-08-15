تيسمسيلت.. وفاة شخصين في حادث مرور

أخبار الجزائر
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تيسمسيلت.. وفاة شخصين في حادث مرور
بقلم محمد اغويلاش

لقي شخصين حتفهما، اليوم السبت، فيما أصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بتيسمسيلت.

وحسب بيان للحماية المدنية فإن الوحدة الثانوية لدائرة لرجام مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية و وحدة عماري تدخلت على الساعة 10:32 د بطريق الوطني رقم 19 منطقة الزاوية رابط بين تيسمسيلت و لرجام إثر نداء مفاده تصادم سيارتين من نوع kia Picanto محطمة كليا و Renault Express محطمة من الامام كليا.

مشيرة أن الحادث خلف  2 وفيات في مكان الحادث و 3 اصابات تم نقلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجلات تيسمسيلت.


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