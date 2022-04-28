تيسمسيلت: وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حتفه في حادث مرور، وقع اليوم الخميس، بالطريق الوطني رقم 19 على مستوى منعرجات بلدية بوقايد بولاية تيسمسيلت.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 19 الرابط بين بلديتي بوقايد و برج بونعامة، بالضبط على مستوى منعرجات بلدية بوقايد.

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لقي شخصين حتفهما اليوم الإثنين إثر انفجار عجلة مطاطية لشاحنة من نوع chacman، بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجل حادث انفجار عجلة مطاطية لشاحنة في حدود الساعة 12و 30 دقيقة. حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحي 168 مسكن بلدية تيسمسيلت من أجل حادث يتمثل في إنفجار عجلة مطاطية لشاحنة. كما توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان. اين تم تسجيل وفاة شخصين 72 سنة و 56 سنة تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث تيسمسيلت

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تيسمسيلت.. وفاة ستينية واصابة آخر في حادث مرور

كما لقيت إمرأة تبلغ من العمر 65 سنة مصرعها، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة قرب مفترق الطرق تمزلايت في تيسمسيلت.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في حدود الساعة 11:35 الأزهرية بالطريق الوطني رقم 19 منطقة البطيشة.

وذلك قرب مفترق الطرق تمزلايت من اجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة اين تم تسجيل وفاة انثى 65سنة في عين مكان.

بالإضافة الى إصابة شخص 37 سنة اصابات خطيرة، ليتم اسعافه في عين المكان وتحويله الى العيادة متعددة الخدمات لبلدية الازهرية.