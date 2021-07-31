تيسمسيلت: وفاة شخص واصابة اخر في انقلاب آلة لتسوية الأرض

لقي شخص حتفه فيما اصيب أخر بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم بأولاد بن عبد الله بلدية سيدي ولاية تيسمسيلت. وحسب مصالح المدنية فقد تدخل الوحدة الرئيسية بأولاد عابد إثر نداء من مواطن بوقوع حادث مرور. وتمثل الحادث في إنقلاب انقلاب الة لتسوية الأرض من نوع نيفلاز niveleus.

وخلف وفاة شخص ج.خ ويبلغ من العمر 76 سنة بعين المكان فيما اصيب مرافقه ع.ك 39 سنة إصابة على مستوى الرأس. تم تحويله الى مصلحة الاستعجالات بتيسمسيلت.