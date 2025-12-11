تيسمسيلت.. وفاة طفل إثر سقوط صخرة ببرج بونعامة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، مساء اليوم، في حدود الساعة 16:14، عقب حادث مأساوي وقع بقرية الحلايق التابعة لبلدية ودائرة برج بونعامة،

الحادث تمثل في سقوط صخرة كبيرة على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، ما أدى إلى وفاته في عين المكان.

وقد تحركت وحدات الحماية المدنية فور تلقيها النداء، إلا أنّ خطورة الحادث وحجم الصخرة حالا دون إنقاذ الطفل الذي فارق الحياة قبل وصول الفرق المتدخلة.

وخلّفت الحادثة حالة من الحزن والصدمة وسط سكان المنطقة، الذين أكدوا أن العديد من المواقع الجبلية المحيطة بالمنازل تشكل خطراً دائماً، لا سيما في المناطق الوعرة ذات الصخور غير المستقرة.

من جانبها، شددت الحماية المدنية على ضرورة مراقبة أماكن لعب الأطفال والابتعاد عن المنحدرات والنقاط التي قد تشهد انهيارات صخرية مفاجئة. داعية الأولياء إلى توخي الحيطة وتفادي ترك الأطفال يلعبون بالقرب من مواقع تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم.

وتجدد هذه الحادثة الدعوات إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإحصاء المناطق الخطرة ومعالجتها بشكل مستعجل. خاصة تلك التي تتكرر بها الانهيارات الطبيعية خلال فصل الشتاء، حمايةً للسكان وتفادياً لتكرار مثل هذه المآسي.