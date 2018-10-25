تيسمسيلت.. وفاة عامل جراء انهيار جزء من نفق لمنجم ببوقايد

لقي اليوم الخميس عامل حتفه اثر سقوط جزء من نفق لمنجم مادة الباريت بمنطقة سيدي اعمر ببلدية بوقايد ولاية تيسمسيلت.

الضحية البالغ من العمر 50 سنة كان وقت إنهيار جزء من النفق يعمل داخل النفق الذي يصل طوله إلى 32 متر.

حيث انهار جزء منه مما أدى إلى وفاته العامل بعين المكان.

من جهة أخرى أكدت مصالح الحماية انها تمكنت من إخراج الجثة بعد ساعتين من البحث بين الأنقاض.

جثة الضحية نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لدائرة برج بونعامة.

وللإشارة فان هذا النفق تابع لوحدة المؤسسة الوطنية للصناعات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعة لبلدية بوقايد.