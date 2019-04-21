تيسمسيلت .. يوسف رويشد يقترب من حلمه في جمع 800 مليون تكلفة العلاج بالخارج

عمل فريق من الشباب المشحون بمشاعر التضامن، طيلة أربعة أسابيع على تنشيط حملة لتجميع ما قيمته 800 مليون سنتيم،

كتأشيرة مالية لسد تكلفة التأهيل الصحي والعلاج، للشاب يوسف المنحدر من مدينة برج بونعامة، الذي يعاني من مرض نادر.

وخلال هذه المدة القصيرة جمع المتبرعون 300 مليون سنتيم، في كل من مسقط رأسه ودائرة لرجام وتيسمسيلت.

ويعاني يوسف من “رنح فريديريك” وهو مرض نادر يؤثر على الجهاز العصبي، ويُحدث اضطرابات في الإستجابة لإشارات المخ

حيث ألزمه هذا المرض واثنين من أخويه المقاعد المتحركة، بينما يأمل يوسف رويشد، جمع المزيد من الأموال ليتمكن من العلاج.