تيسمسيلت: يوسف يناجي السلطات للتكفل به وأشقاءه من اجل إجراء عملية زراعة الخلاية الجذعية بتركيا

يعيش 3 إخوة من برج بونعام في تيسمسيلت حالة صحية جد صعبة بسبب فشلهم في تنفيذ الحركات العضلي.

وإنتهت محاولاتهم في البحث عن العلاج بموافقة عيادة بتركيا في إستقبالهم إلا انهم إصطدموا بمشكل توفير المال اللازم لهذه الرحلة العلاجية.

وصرح يوسف 29 سنة اكبر إخوته ان تكلفة إجراء عملية زراعة الخلاية الجذعية بتركيا قدرت بـ 6 مليون سنتيم للواحد اي مليار و800 مليون سنتيم للثلاث.

وقال يوسف انه تم جمع من المحسنين مبلع 300 مليون سنتيم وهو مبلغ زهيد وهو مستعد لبيع كليته من اجل علاج إخوته

كما اضاف يوسف أن حالته وحالة كل من اخته فاطمة واخوه شعيب الصحية تتراجع وتطورت أعراض الضعف الوظيفي العضلي لديهم.

وبهذا يناشد الإخوة الثلاث المحسنين وذوي البر وحتى السلطات من اجل مساعدتهم والتكفل بهم من أجل السفر للعلاج بتركيا.