تيسمسيلت.. يوم إعلامي مخصص للتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل

احتضنت الوكالة الولائية للتشغيل بتيسمسيلت، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم إعلامي وتحسيسي خصص لشرح مضامين القانون 06/21 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.

ويأتي هذا في إطار تعزيز مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتوضيح سبل الاستفادة من الامتيازات التي يقرّها هذا النص القانوني.

وشهد اللقاء حضور مديرة التشغيل للولاية، إلى جانب مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء، ومدير صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وممثل الفرع الولائي للتشغيل، فضلا عن المفتش الولائي للعمل، ومدير الصناعة التقليدية والحرف، وممثلي أرباب العمل والشركاء الاقتصاديين، إضافة إلى ممثلي الغرف الجهوية للمهن الحرة، ورئيس جمعية المرافقة المقاولاتية والشباب، وممثلي وسائل الإعلام المعتمدة.

وشكّل هذا الموعد فضاء لتقديم شروحات دقيقة حول آليات تطبيق القانون، إذ تم التركيز على التدابير التحفيزية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية عن أرباب العمل. وتشجيعهم على خلق مناصب شغل جديدة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية.

كما تخللت البرنامج مداخلات لهيئات الضمان الاجتماعي، استعرضت من خلالها مختلف الإجراءات العملية المرتبطة بالاستفادة من هذا الجهاز، لتُفتح بعدها نقاشات تفاعلية عكست اهتمام الحاضرين، وطرحت انشغالاتهم واقتراحاتهم في سبيل تحسين فعالية هذه التدابير.

واختتمت فعاليات اليوم بزيارة الأجنحة المعروضة على مستوى بهو الوكالة، حيث تم تقديم شروحات إضافية للمشاركين. إلى جانب تصريحات إعلامية قدّمها مدير الوكالة الولائية، أكد فيها أهمية هذا القانون في دعم مناخ الاستثمار وترقية التشغيل.