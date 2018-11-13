تيسمسيلت.. 10 سنوات سجنا نافذا لمقتصد متوسطة متهم بالإختلاس

بتهمة تزييف الكتابة والتوقيع على محررات رسمية وتسع جنح منفصلة أخرى تتعلق بالاختلاس والاهمال وعدم الابلاغ عن جرائم الفساد.

قدّمت محكمة ثنية الحد 64 طرفا أمام مجلس قضاء تيسمسيلت أوّقِف من بينهم مقتصدُ متوسطة احمد رزوق شهر ديسمبر المنصرم.

ووضع 9 متهمين منهم تحت الرقابة القضائية .

وكشفت في الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تيسمسيلت عن ثغرة مالية قدرت بـ 2 مليار سنتيم في ثانوية وثلاث متوسطات.

اشير في التحقيقات مشاركة مدراء سابقين ومفتشي مالية ومقتصدين وموظفين لقطاع التربية في الجُرم والتستر.

وانتهت محكمة الجنايات صبيحة اليوم في جلسة علنية إلى تبرئة 16 متهما والحكم 10 سنوات حبسا نافذا.

ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق المقتصد الموقوف.