تيسمسيلت: 18 شهرا حبسا نافذا لشخص بتهمة إهانة طبيبة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت، أنه قد تم الحكم على المدعو “ت.م”، بـ18 شهرا حبس نافذه وغرامة مالية، مع ايداعه رهن الحبس، في قضية اهانة طبيبة عامة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الخميس: “تم اليوم تقديم المشتبه فيه “ت.م” المتورط في قضية اهانة الطبيبة العامة “ع.ي”، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية العمومية تيسمسيلت، وكذا تهديدها بالقتل وقيامه أيضا بتحطيم زجاج لوحة الاعلانات بالمستشفى العمومي”.

وأضاف البيان، أنه قد تمت متابعة المعني، وفقا لاجراء المثول الفوري بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وجنحة التهديد بالقتل.

وقد تم إدانة المدعو “ت.م” ، من طرف المحكمة، بالتهم المتابع بها والحكم عليه بـ18 شهر حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع إيداعه رهن الحبس.

كما تمت ادانته من طرف محكمة قسم الجنح، عن القضية الثانية المتعلقة بالتحطيم العمدي لملك الغير، والحكم عليه بعام حبس نافذة و50 ألف دج غرامة مالية مع إيداعه رهن الحبس بالجلسة.