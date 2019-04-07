تيسمسيلت.. 192 عملية جراحية في إطار اتفاقيات التوأمة ما بين المستشفيات

أجريت بولاية تيسمسيلت 192 عملية جراحية في شتى الاختصاصات خلال السنة الماضية في إطار اتفاقيات التوأمة ما بين المستشفيات.

هذه العمليات الجراحية تم إجرائها ضمن ثماني بعثات طبية جراحية أكثر من

50 طبيبا مختصا من المؤسستين الاستشفائيتين الجامعيتين لوهران والقبة والمركزين الاستشفائيين الجامعيين لتيزي وزو وسيدي بلعباس.

وقد شملت اختصاصات الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة والأورام السرطانية وجراحة الأطفال.

وأمراض النساء والتوليد والعظام وجسدت على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة.

كما قامت هذه الفرق الطبية ضمن اتفاقيات التوأمة بإجراء السنة الماضية 1.513 فحص طبي لفائدة مرضى يقطنون بمناطق ريفية نائية بالولاية وفق ذات المسؤول.