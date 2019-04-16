تيسمسيلت.. 7 جرحى في إصطدام حافة بسيارة بخميستي

أصيب سبعة أشخاص بجروح في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة اليوم الثلاثاء ببلدية خميستي في تيسمسيلت .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بأن الحادث وقع بمنطقة “اللوز” على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي تيسمسيلت وخميستي.

جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 10 أشخاص وسيارة مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص منهم سائق السيارة.

وتم نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية.

حالة المصابين لا تدعو إلى القلق وأنهم سيغادرون ذات المصلحة خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد تلقيهم العلاج الضروري.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.