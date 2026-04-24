تيسمسيلت.. 7 جرحى من عائلة واحدة في انفجار “Cocotte-minute ” داخل منزل

تعرض 7 أشخاص لحروق إثر لإنفجار قدر ضغط (Cocotte-minute) داخل منزل عائلي بحي شالي قويدر، بلدية ودائرة تيسمسيلت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20سا و26د، لأجل حادث انفجار قدر ضغط (Cocotte-minute) داخل منزل عائلي بحي شالي قويدر.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة بحروق سطحية مختلفة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي.

العملية تم تسخير لها شاحنة إطفاء، سيارتا إسعاف.