تيسمسيلت.. 7 ضحايا في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين

أخبار الجزائر
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تيسمسيلت.. 7 ضحايا في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين
بقلم أغويلاش محمد

تدخلت مصالح الحماية المدنية بتيسمسيلت، مدعمة بوحدة عماري، في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وخلف الحادث، 7 ضحايا، تم اجلاؤهم من قبل مصالح الحماية، ولا تزال العملية متواصلة.


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