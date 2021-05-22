تيسمسيلت.. 7 ضحايا في اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين
تدخلت مصالح الحماية المدنية بتيسمسيلت، مدعمة بوحدة عماري، في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.
وخلف الحادث، 7 ضحايا، تم اجلاؤهم من قبل مصالح الحماية، ولا تزال العملية متواصلة.
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تدخلت مصالح الحماية المدنية بتيسمسيلت، مدعمة بوحدة عماري، في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.
وخلف الحادث، 7 ضحايا، تم اجلاؤهم من قبل مصالح الحماية،…
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