تيسمسيلت.. تسجيل قرابة ألف مخالفة مرورية شهر ديسمبر وتشديد الرقابة على الدراجات النارية

سجّلت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت حصيلة معتبرة من المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكات التي تهدد أمن مستعملي الطريق.

وأفادت المعطيات الصادرة عن المصلحة الولائية للأمن العمومي أن العدد الإجمالي للمخالفات المرورية المسجلة بلغ 996 مخالفة، توزعت على مختلف الدرجات.

وتصدّرت مخالفات الدرجة الثالثة القائمة، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال المواد المعتمة على زجاج المركبات، وعدم وضع حزام الأمن، إضافة إلى تجاوز السرعة القانونية.

كما تم تسجيل عدد معتبر من مخالفات الدرجة الثانية المرتبطة بالوقوف والتوقف غير القانوني. إلى جانب مخالفات من الدرجة الأولى تخص نقص الوثائق التقنية وإشارات السلامة. في حين شملت مخالفات الدرجة الرابعة تجاوز السرعة بنسب مرتفعة واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي سياق متصل، كشفت المصالح ذاتها عن الحصيلة الخاصة بالمخالفات المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية خلال الفترة نفسها، إذ سجلت 22 جنحة مرورية، أغلبها متعلقة بانعدام رخصة السياقة أو شهادة التأمين. إضافة إلى جنح ناتجة عن حوادث مرور وعدم الامتثال لإشارات التوقف.

كما تم إحصاء عدد من المخالفات المرورية، أبرزها عدم ارتداء الخوذة الواقية، وتسجيل حالات توقيف ووضع عدد من الدراجات في الحظيرة والمحشر.

وتندرج هذه العمليات ضمن المساعي المتواصلة لمصالح الأمن من أجل فرض احترام قانون المرور، وحماية الأرواح والممتلكات. مع التأكيد على ضرورة تحلي السائقين بروح المسؤولية والالتزام بقواعد السلامة المرورية، حفاظاً على أمنهم وأمن غيرهم.