تيسمسيلت..  حجز أكثر من 142 كلغ من مواد فاسدة بثنية الحد

نفّذت أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بثنية الحد، التابعة للمديرية الولائية للتجارة لولاية تيسمسيلت، خرجة ميدانية واسعة بالتنسيق مع الفرقة المشتركة المكونة من مصالح التجارة البيطرة والأمن الوطني.

وشملت العملية عددا من المحلات التجارية عبر إقليم بلدية ثنية الحد، حيث أسفرت عن حجز أكثر من 142 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بعد التأكد من عدم مطابقتها للمعايير الصحية وتهديدها المحتمل لصحة المواطنين.

وتم إتلاف كامل المحجوزات على مستوى مركز الردم التقني بالبلدية، وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، في خطوة تعكس حرص السلطات المختصة على ضمان سلامة ما يُعرض في الأسواق وردع كل الممارسات المخالفة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تهدف إلى تكريس ثقافة احترام القوانين، وتشديد المتابعة الميدانية للأنشطة التجارية، بما يعزز الثقة ويحمي المستهلك من مختلف المخاطر الصحية.