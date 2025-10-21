تيسمسيلت .. حجز أكثر من قنطار حلويات تقليدية فاسدة

تمكنت مصالح أمن دائرة خميستي بالتنسيق مع المصالح المشتركة من حجز أكثر من قنطار وثلاثين كيلوغراماً. من الحلويات التقليدية الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية إثر توقيف مركبة نفعية محمّلة بحلويات متنوعة تفتقر لشروط النظافة والسلامة الصحية. حيث كشفت المعاينة أن المنتوجات غير صالحة للاستهلاك. كما تم حجز الكمية المتمثلة في 124 كلغ من الشامية، و9 كلغ من حلويات متنوعة. و47 وحدة من حلوة السيقار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإتلاف المواد على مستوى مركز الردم التقني.

وأكدت مصالح الأمن أن حملاتها الميدانية التحسيسية والرقابية ستتواصل لحماية الصحة العامة بولاية تيسمسيلت.