تيسمسيلت.. حملات تحسيسية للحد من حوادث المرور في ظل التقلبات الجوية

تواصل مديرية الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني ومديرية الأشغال العمومية، تنفيذ سلسلة من الخرجات الميدانية التحسيسية والتوعوية لفائدة مستعملي الطريق.

تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية ملحوظة.

وتستهدف هذه الحملات الوقائية توعية السائقين بمخاطر السياقة في ظروف جوية صعبة. وتشجيعهم على الالتزام التام بقواعد السلامة المرورية واحترام قوانين السير. بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه المبادرات تأتي كجزء من برنامج متكامل للسلامة المرورية يركز على رفع مستوى الوعي لدى السائقين. مشددة على ضرورة التحلي بالحذر والالتزام أثناء التنقل، خاصة في فترات الأمطار والضباب والطرق الزلقة.

ومن خلال هذه الحملات، تسعى مصالح الحماية المدنية إلى إشراك مختلف الفئات المستهدفة. بما فيها سائقو المركبات الخفيفة والثقيلة، لضمان نقل رسالة السلامة بشكل شامل وفعال، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في الحد من الحوادث المرورية.