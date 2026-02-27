تيسمسيلت.. شاحنة تدهس شخص بعين الكرمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للمركز المتقدم بتيسمسيلت، إثر حادث مرور تمثل في دهس شاحنة ذات مقطورة لشخص بالطريق الوطني رقم 14، على مستوى مفترق الطرق عين الكرمة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة الضحية بجروح خطيرة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان قبل تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وفي هذا السياق، دعت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على أهمية الانتباه الجيد عند عبور الطرق، وتخفيف السرعة، واحترام قانون المرور حفاظًا على سلامة الجميع.