تيسمسيلت.. مصالح الغابات تتدخل لقطع الأشجار ببرج بونعامة

في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة تحسبًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، نفذت مصالح مقاطعة الغابات ببرج بونعامة سلسلة تدخلات ميدانية لإزالة الأشجار التي تشكل خطرًا على المواطنين والممتلكات.

وشملت العملية قطع شجرتين من صنف الصنوبر الحلبي ببلدية بوقائد على مستوى الطريق الوطني رقم 19. حيث كانت الأشجار مهددة بالسقوط نتيجة تأثرها بالعوامل المناخية، ما قد يتسبب في عرقلة حركة المرور أو وقوع حوادث مرورية.

كما تم قطع شجرة من صنف الأوكالبتوس ببقعة السواعد ببلدية برج بونعامة، بعدما شكلت خطرًا مباشرًا على سكن مجاور، في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان سلامة السكان وتفادي أي أضرار محتملة.

وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود المتواصلة لمصالح الغابات في متابعة الوضع الميداني والتكفل بالنقاط الحساسة، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية، حفاظًا على الأمن العام وسلامة مستعملي الطريق.