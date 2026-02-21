تيسمسيلت.. معاقبة تاجرين لعدم احترامهما قواعد النظافة

قامت المديرية الولائية للتجارة بولاية تيسمسيلت، اليوم، باستدعاء تاجرين ينشطان في مجال المخبزة الصناعية وصناعة الحلويات، وذلك عقب تسجيل تجاوزات تتعلق بانعدام شروط النظافة والنظافة الصحية داخل محليهما التجاريين.

وجاءت هذه الإجراءات إثر خرجة ميدانية نفذها أعوان قمع الغش، حيث تم الوقوف على إخلالات تمس بقواعد حفظ الصحة والنظافة، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة المستهلكين ويخالف التنظيمات المعمول بها في مجال عرض وتحضير المواد الغذائية.

وبناءً على المعاينات المسجلة، باشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع الساري، مع التأكيد على مواصلة عمليات الرقابة الدورية لضمان احترام المعايير الصحية المعتمدة.

وتجدد المديرية الولائية للتجارة دعوتها لكافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بشروط النظافة والنظافة الصحية، حفاظاً على صحة المواطنين وتعزيزاً لثقافة الاستهلاك الآمن.