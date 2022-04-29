تيسيما حكما لقمة الأهلي المصري ووفاق سطيف

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما، لإدارة المباراة المقبلة لوفاق سطيف، والتي ستجمعه بالأهلي المصري.

وسيدير الحكم تيسيما هذه المباراة، بمساعدة السوداني محمد عبد الله، التشادي عيسي يايا، بالإضافة للبتسواني جوشو بوندو حكماً رابعاً.

كما سيتواجد ثلاثة حكام في تقنية “الفار”، يتقدمهم الزامبي جاني سيكازوي، بنساعدة الكاميروني ألفيس نيوبي، وأحمد امتياز.

يذكر أن المباراة التي ستجمع الأهلي المصري، بوفاق سطيف، والمقررة يوم 7ماي المقبل، تدخل ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة الابطال