عاجل

تيسيمسيلت.. إختفاء البراءة “سيراج” في ظروف غامضة بلرجام

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيسيمسيلت.. إختفاء البراءة “سيراج” في ظروف غامضة بلرجام
بقلم نويس عبد الجلال

إختفى، سهرة اليوم، طفل في ريعان الزهور عن الأنظار في ظروف غامضة، ببلدية لرجام بولاية تيسيمسيلت.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الطفل “لعقاب سيراج” ذو الخمس 5 سنوات إختفى عن الأنظار كلية، تقريبا منذ الساعة الخامسة مساءً.

ولا تزال إلى غاية الآن ولكاتبة هذه الأسطر عملية البحث عن  سيراج  القاطن بحي 246 مسكن “القرية سابقا” بذات البلدية.

كما أنّ مصالح الحماية المدنية والمتمثلة في الوحدة ثانوية لرجام مدعمة بالوحدة الرئيسية، تدخلت لأجل البحث عن الطفل المفقود.

هذا وتربعت صور الطفل “ل، س”  المختفي منذ مساء اليوم، عن منزله منصات العالم الأزرق لبلدية لرجام.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753324

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com