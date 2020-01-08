تيسيمسيلت.. إختفاء البراءة “سيراج” في ظروف غامضة بلرجام

إختفى، سهرة اليوم، طفل في ريعان الزهور عن الأنظار في ظروف غامضة، ببلدية لرجام بولاية تيسيمسيلت.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الطفل “لعقاب سيراج” ذو الخمس 5 سنوات إختفى عن الأنظار كلية، تقريبا منذ الساعة الخامسة مساءً.

ولا تزال إلى غاية الآن ولكاتبة هذه الأسطر عملية البحث عن سيراج القاطن بحي 246 مسكن “القرية سابقا” بذات البلدية.

كما أنّ مصالح الحماية المدنية والمتمثلة في الوحدة ثانوية لرجام مدعمة بالوحدة الرئيسية، تدخلت لأجل البحث عن الطفل المفقود.

هذا وتربعت صور الطفل “ل، س” المختفي منذ مساء اليوم، عن منزله منصات العالم الأزرق لبلدية لرجام.