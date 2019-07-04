تيسيمسيلت تحتفل بالذكرى الـ57 لعيد الإستقلال والشباب

أشرف اليوم والي ولاية تيسمسيلت صالح العفاني مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والأسرة الثورية على بداية الإحتفالات بالذكرى 57 لعيد الإستقلال والشباب.

وحسبما أفاد به بيان الولاية، فإنّ البداية كانت بالتوجه نحو حظيرة الولاية، أين تم توزيع 37

حافلة نقل مدرسي على بلديات الولاية 22 حسب إحتياجات كل بلدية، مع توزيع سيارتي إسعاف على بلدية اليوسفية ومستشفى الأمومة والطفولة.

بالإضافة إلى عدد معتبر من حاويات جمع القمامة على كافة البلديات.

ليتم فيما الإشراف على وضع حيز الخدمة للعيادة المتعددة المتخصصة في التوليد والنساء، وفقا لذات المصدر.

كما تم أيضا بذات المناسبة وضع حيز الخدمة للمقر الجديد للديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT.

وبقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي تم تكريم عدد من المجاهدين والأسرة الثورية بالولاية.

وتنفيذا للتّعليمة الواردة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإنشاء جائزة محلية لأحسن بلدية من

ناحية النظافة والتي عادت لبلدية بوقائد كأنظف بلدية على مستوى الولاية.

كما تم أيضا تكريم صاحب أحسن مشروع مقاولاتي إبداعي والتي عادت لمؤسسة عديد لصناعة التجهيزات الكهربائية.

ليتم فيما بعد تسليم مفاتيح وقرارات الإستفادة لـ 576 مستفيد من مختلف الصيغ السكنية.

كما يتواصل برنامج الإحتفالات غدا الجمعة 05 جويلية 2019.