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تيسيمسيلت.. ثلاثة جرحى في حادث مرور

أخبار الجزائر
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تيسيمسيلت.. ثلاثة جرحى في حادث مرور
بقلم نويس عبد الجلال

خلّف، حادث مرور، وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 17 بتيسيمسيلت، ثلاثة جرحى، وفقا لما ورد في بيان للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة النشاطات، والذي نجم عن اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين.

مما أسفر إصابة ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 42 إلى 49 سنة، بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وقد تم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، حيث لا يزالون تحت العناية الطبية الفائقة.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث، وفقا لنفس المصدر.


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