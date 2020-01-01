تيسيمسيلت.. عائلة تنجو من القاتل الصامت ببرج بونعامة

نجحت الحماية المدنية ببلدية برج بونعامة، في تيسيمسيلت اليوم الأربعاء، من إنقاذ عائلة بأكملها من الموت المحقق إختناقا بالغاز.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّها تمكنت من إنقاذ العائلة المكونة من 4 أفراد، وذلك على مستوى حي “محمد بوز” ببرج بونعامة.

أين عُثر على الأم و3 أولاد مختنقين، جراء تسرب الغاز من سخان الماء، المتواجد داخل حمام المنزل.

وتدخلت وحدة الثانوية للحماية المدنية برج بونعامة، أين حولت المصابين على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى برج بونعامة.

وقد تم إنقاذ العائلة، وحسب مصادر طبية من المستشفى، فإنّ الضحايا متواجدون تحت العناية الطبية، بعيدين عن أي خطر.