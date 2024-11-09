تيطراوي أساسي لأول مرة مع شارلوروا ويقوده لأول فوز بعد 7 مواجهات

بصم متوسط الميدان الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، اليوم السبت، على أول مشاركة أساسية مع فريقه رويال شارلوروا، هذا الموسم.

بمناسبة مواجهة فريقه أمام المنافس في الجولة 14 من الدوري البلجيكي فاليسترو، والتي فاز فيها شارلوروا، بهدف دون رد.

بعد أن سبق لتيطراوي، المشاركة مع فريقه هذا الموسم في ستة مناسبات كلها كبديل. وخاض متوسط ميدان أتلتيك بارادو السابق، أساسيا ولغاية الدقيقة الـ82 من المواجهة، وقدم أداء جيد في المواجهة، بتنقيط 6.9. بعد أن بصم اللاعب، على 45 تمريرة صحيحة، ومراوغتين ناجحتين، وحسم ثلاث صراعات ثنائية على الكرة لصالحه.

وحقق، تيطرواي، الفوز الأول رفقة فريقه مع شارلوروا، بعد سبع مواجهات هذا الموسم، في منافستي البطولة والكأس.

كما شارك لاعب الخضر الآخر، آدم زرقان، في كامل أطوار هذه المواجهة، ونال تنقيط 8.2 في المواجهة، بعد أن قدم 68 تمريرة صحيحة، منها أربع تمريرات مفتاحية، وحسم لصالحه خمس صراعات ثنائية على الكرة.