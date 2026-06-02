تيطراوي على أبواب “البريميرليغ”

يواصل الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، صناعة الحدث في بلجيكا بعد الموسم المميز الذي قدمه مع سبورتينغ رويال شارلوروا، ما جعله أحد أبرز الأسماء المرشحة للتألق مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وبحسب موقع فوت ميركاتو، فإن لاعب وسط أتلتيك بارادو السابق يحظى بمتابعة قوية من عدة أندية أوروبية، يتقدمها هال سيتي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ)، والذي أبدى رغبة كبيرة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان تيطراوي قد أدى موسمًا ناجحًا مع شارلروا البلجيكي، إذ شارك في 42 مباراة سجل فيها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.