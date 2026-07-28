تيطراوي على أعتاب رابطة الأبطال

بات متوسط الميدان الدولي الجزائري، ونادي رويال شارلوروا، ياسين تيطراوي، قريباً من أخذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

إذ توصل نادي أولمبياكوس اليوناني إلى اتفاق مع سبورتينغ شارلوروا البلجيكي يقضي بانتقال لاعب الوسط الجزائري مقابل 8 ملايين يورو.

وكشف الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، أن المفاوضات بين الناديين انتهت بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

ليصبح تيطراوي على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى بطل اليونان خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ويمثل العرض الرياضي الذي قدمه أولمبياكوس أحد أبرز العوامل التي رجحت كفته في سباق التعاقد مع اللاعب الجزائري، إذ سيحظى بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وهي محطة مهمة في مسيرة لاعب يسعى إلى مواصلة التطور على أعلى المستويات.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة أولمبياكوس اقترحت على تيطراوي عقداً يمتد لأربع سنوات. مع راتب يجعله من بين اللاعبين الأعلى أجراً داخل الفريق.

كما أشار تافولييري إلى أن انتقال تيطراوي إلى أولمبياكوس قد يفتح له أبواب الانتقال مستقبلاً إلى نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

ورغم دخول سوانزي سيتي على خط المفاوضات ومحاولته إقناع اللاعب بمشروعه الرياضي. إلا أن حظوظه تبدو محدودة مقارنة بأولمبياكوس، خاصة أن النادي الويلزي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، سيكون تيطراوي أمام تحدٍ جديد في مسيرته الأوروبية، وخطوة قد تقربه أكثر من اللعب في أعلى المستويات القارية.