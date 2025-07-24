تيطراوي يبدأ الموسم الجديد مع رويال شارلوروا بقوة

دشن اللاعب الجزائري، ياسين تيطراوي، ظهوره في الموسم الكروي الجديد 2025.2026، رفقة فريقه رويال شارلوروا.

حيث شارك لاعب أتلتيك بارادو السابق، أساسياً في مواجهة نادي هاماربي السويدي. خارج الديار في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

تيطراوي، خاض المباراة كاملة وقدم أداءً متوازنًا في خط وسط الميدان. رغم صعوبة المواجهة التي جرت خارج الديار. ونال تقييمًا متوسطًا بلغ 6.9 على منصة “سوفاسكور”.

كما تلقى إنذارًا في الدقيقة 79 من اللقاء الذي إنتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. ورغم عدم بروز اسمه في قائمة المسجلين أو صانعي الأهداف، إلا أن تواجده في التشكيلة الأساسية يعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

خاصة في مثل هذه المباريات الأوروبية ذات الطابع التنافسي العالي.

وتُعد هذه المشاركة خطوة جديدة في مشوار تيطراوي الاحترافي. حيث يسعى اللاعب الشاب لفرض نفسه على الساحة البلجيكية. وكسب مكان دائم في تشكيلة شارلوروا، مع طموح بالمنافسة القارية والاقتراب أكثر من أنظار الناخب الوطني الجزائري.