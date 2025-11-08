تيطراوي يتألق ويقود شارلوروا لانتصار ثمين في الدوري البلجيكي

واصل متوسط الميدان الجزائري، ياسين تيطراوي، تألقه مع ناديه رويال شارلوروا، بعدما قاده لتحقيق فوز مهم أمام ويسترلو ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري البلجيكي الممتاز.

وسجّل تيطراوي، اليوم السبت، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 44 بعد أداء مميز على مدار اللقاء، ليؤكد مرة أخرى قيمته الفنية الكبيرة داخل تشكيلة شارلوروا.

النجم الجزائري الشاب شارك في كامل أطوار المواجهة، ونال تنقيطاً عالياً بلغ 9.1 كأفضل لاعب في المباراة. إحصائياً، قدم تيطراوي أداءً متكاملاً، إذ مرّر 32 تمريرة ناجحة من أصل 36، ونجح في 3 تدخلات من أصل 4، كما استرجع 6 كرات وفاز بـ5 صراعات ثنائية، ليكون أحد مفاتيح الفوز في هذا اللقاء.

وبهذا الهدف، رفع تيطراوي رصيده إلى هدفين في 13 مباراة هذا الموسم مع رويال شارلوروا، في تطور ملحوظ لأدائه منذ انطلاق الموسم.

كما يتواجد اللاعب، ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول تحسبا لوديتي زيمبابوي و السعودية 13،18 نوفمبر الجاري.