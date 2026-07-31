تيطراوي يجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لـ لانس

بات الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نادي لانس الفرنسي، بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكشفت مصادر متطابقة أن لاعب الوسط الجزائري أنهى جميع الإجراءات الطبية المطلوبة، اليوم الجمعة، على أن يوقع خلال الساعات المقبلة على عقده مع النادي الفرنسي، الذي وضعه ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

ولم يتبق أمام لانس سوى استكمال الجوانب الإدارية وتوقيع العقود من أجل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع اللاعب، الذي أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري الفرنسي.