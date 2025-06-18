تيطراوي يدخل اهتمامات نادٍ فرنسي

يواصل موهبة وسط الميدان الجزائري، ياسين تيطراوي، لفت الأنظار بعد تألقه هذا الموسم في الدوري البلجيكي، إذ تحظى إمكانياته بتقدير كبير من قبل بعض الأندية الأوروبية.

خاصة مع تطوره الملحوظ منذ التحاقه بنادي شارلوروا.

وحسب ما أفاد به الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، ساشا تافولييري. فإن اللاعب يعَدُّ خيارًا محتملًا على المدى المتوسط لإدارة نادي ليل الفرنسي التي تثمّن خصائصه الفنية وتتابعه عن قرب.

وأوضح المصدر ذاته أن رحيل، تيطراوي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يبدو صعبًا للغاية. خصوصًا إذا ما غادر زميله في الفريق آدم زرقان خلال المرحلة نفسها.