تيطراوي يرفض أولمبياكوس رغم الاتفاق مع شارلوروا!

شهد ملف الدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، تطوراً مفاجئاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما قرر لاعب وسط سبورتينغ شارلوروا البلجيكي رفض الانتقال إلى أولمبياكوس اليوناني.

وذلك رغم التوصل في وقت سابق إلى اتفاق بين الناديين بشأن الصفقة.

وكشف الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، أن تيطراوي أجرى صباح اليوم محادثة أخيرة مع إدارة شارلوروا، أبلغ فيها مسؤولي ناديه بعدم رغبته في الانضمام إلى أولمبياكوس خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر ذاته بأن اللاعب الجزائري لم يقتنع بالمشروع الرياضي الذي عرضه عليه النادي اليوناني. مفضلاً دراسة خيارات أخرى قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

ويأتي هذا المستجد ليقلب المعطيات رأساً على عقب، خاصة أن تقارير سابقة تحدثت عن توصل أولمبياكوس وشارلوروا إلى اتفاق مالي يقارب 8 ملايين يورو، مع استعداد النادي اليوناني لمنح اللاعب عقداً مغرياً يمتد أربع سنوات.

وفي المقابل، لا يزال نادي سوانزي سيتي الويلزي حاضراً بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب. حيث أكد تافولييري أن النادي الإنجليزي يواصل اهتمامه بضم تيطراوي، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله.